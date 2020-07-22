香港新冠肺炎疫情大爆發，截至昨日凌晨，全港累計2020人感染，港媒消息指今日新增100宗確診及初步個案。消息稱，香港行政會議通過室內公眾場所必須戴口罩。食衛局局長陳肇始1點半見記者，。

香港01報導，今日新增超過100宗確診及初步確診個案。近日確診數字急升，衛生防護中心每日公布的截數時間，由當日下午4點改為當日凌晨零時，因此每日確診數目與公布數字有出入。

行政長官會同行政會議通過立法，強制市民在室內公共場所必須戴口罩。陳肇始，下午1點半見記者，預料交代詳情。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，政府應馬上加辣防疫措施，包括全日禁內用，「長痛不如短痛，趁醫療環節未完全崩潰」。 他亦建議強制戶外戴口罩，因市民候車需排隊，而沙灘活動、外傭聚會等都能受規管，忠告政府勿在擠牙膏，「病毒不會等你」。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，相信新冠肺炎會成為風土病，預料市民或需每年接種疫苗，像季節性流感。由於病毒不停變種，未來或需要不停研製新疫苗，更改其品種讓市民接種。

(中時 )