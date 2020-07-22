振興三倍券23日起開始受理店家兌領，店家可持三倍券向經濟部公告之金融機構兌領。經濟部表示，有統一編號之營業人持收受之三倍券可直接到金融機構填寫兌領單即可辦理兌領作業。無統一編號店家可委託公協會組織協助兌領，或已投保職業工會之自營作業者，也可攜帶本人身分證到八家公營行庫辦理。

店家至金融機構辦理三倍券兌領時，應於三倍券背面載明營業人名稱、銷售日期、營利事業統一編號、負責人姓名，並在兌領單上填寫存(匯)入帳號進行兌領。經濟部提醒店家，可就近在平時往來有開立帳戶的金融機構兌領，以節省作業時間。如果未在兌領行開立帳戶，兌領行也可將款項匯入兌領人他行帳戶，免收轉帳手續費。如果是委託公協會組織代領者，代領人兌領同時將款項轉匯至委託店家帳戶，同樣免收匯款手續費。目前全國60家金融機構約6,221個分行皆可受理店家辦理三倍券兌領作業。

無統一編號之自營作業者收到三倍券，如無法透過相關組織兌領，只要已於職業工會投保，亦可持身分證明文件並提供存(匯)入帳號至八家公營行庫所屬的1,339家分行兌領三倍券，讓小店家安心放心的收取民眾消費的三倍券，不用擔心不便兌領的問題。目前受理已投保職業工會無統編之自營作業者兌領三倍券之八家公營銀行為：台灣銀行、土地銀行、合作金庫、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行及台灣中小企業銀行。

經濟部再次提醒店家，三倍券有摺痕、輕微污漬不會影響兌領。有關辦理振興三倍券兌付作業之60家金融機構資訊，及更多店家兌換、防偽說明及辨識影片等資訊，可上經濟部中小企業處網站查詢。

(工商 )