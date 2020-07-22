拜歐盟領袖達成振興協議所賜，以及市場人士看好經濟復甦將帶動全球需求反彈與美元走跌，推升歐元22日（周三）站上18個月高點。

歐盟領袖峰會日前達成復甦基金協議，支撐歐元升值，歐元兌美元勁揚至1.1543美元兌一歐元，寫下2019年1月以來最高。

此外，投資人預期經濟反彈、全球出口回溫、貿易情況改善，也有利於美元以外貨幣走勢。分析師指出，整體而言，市場信心正在提升，提供歐元升值力道。

(工商 )