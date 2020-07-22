立法院今日通過提高護照上的「台灣」、「TAIWAN」辨識度，及華航飛機塗裝重新設計。對此，行政院發言人丁怡銘表示，相關部會會整理護照封面、華航塗裝等圖例，以提高台灣辨識度。

至於華航改名工作，丁怡銘表示，將分階段逐步推動，後續再進行商業商標、公司行號登記等。

立法院會今天通過決議建請交通部應研提分期可行的華航改名計畫，前期以不涉及改約航權談判的飛機塗裝重新設計為主，並邀相關單位研議更改華航英文譯名及華航改名的各項可行方案與配套措施；另也通過建請行政部門應就如何進一步提升護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度，研提具體作法。

丁怡銘指出，依照立院決議，將由交通部、外交部整理相關圖例，對華航機身的塗裝、護照封面、外交人員名片等，研擬如何凸顯台灣的名稱、提高台灣識別度。

丁怡銘說，行政單位將根據職責做成相關圖例，例如將「台灣」或「TAIWAN」字樣放大縮小、調整位置等；待部會將圖例送來政院，專案小組討論後，將向院長蘇貞昌報告，做整體考量。

(工商 )