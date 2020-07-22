國民黨日前爆料外交部電文，前立院長、現任總統府秘書長蘇嘉全、立委蘇震清跳過外交部與印尼企業洽談合作，並質疑國營事業已遭中間人控制，企圖將政府排除在外，以謀取個別私利。國民黨立委今天加碼爆料，中油之前也是在印尼透過一名中間人，把原出售五輕設備可收入數百億元，突然轉變成需投資超過千億元。

國民黨立委林思銘表示，2016年蔡英文上台後，中油公司擬將除役之第五輕油裂解廠(簡稱「五輕」)賣給印尼國營石油公司Pertamina後因故終止。但緊接著中油司在107年10月11日與Pertamina公司簽署印尼石化園區架構協定，並在今(109)年6月5日簽訂「印尼石化園區上游輕裂廠合資前約」，中油將投資超過一千億元。

林思銘指出，為何中油從原出售五輕設備可收入數百億元，突然轉變成需投資超過千億元？「Reliance Holding Group AG」(DEG國際能源集團)負責人「石原智惠」扮演了關鍵角色。蘇嘉全、蘇震清介入的台糖投資案，經上網查詢，106年10月台糖赴印尼規劃開發1.5公頃蘭花產業園區報告資料中，也赫見石原智慧穿梭其中。

林思銘委員要求中油提出當時的「印尼石化園區上游輕裂廠」初步可行性評估，以及截至目前為止已與中油簽訂MOU，同意共同赴印尼投資的下游業者名單，還有2016年迄今，中油歷次赴印尼公務考察行程之支出、隨行人員與全部宴客清單。

林思銘表示，外交部電報內容提及駐印尼代表陳忠2016年向時任經濟部次長王美花說明，「國營企業似已被若干中間人操控，企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」，這樣的指控，現在看來，似乎都已成真。

國民黨團總召林為洲表示，外交部沒資格不證實這份文件的真偽，外交官回報是如此嚴厲的指控，照理說國安相關單位都應該有相應處置，國民黨將持續追查，並要求國安相關單位報告接獲電報之後的因應處理措施。

林為洲強調，國民黨一定追查到底，「立委不是塑膠做的」，不是你不說我們就不會問，不要以為臨時會不能排專報，不能排委員會，也不排除來安排考察。

(中時 )