《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（22）日的國際新聞重點。

【1】歐盟達成25兆經濟刺激協議 各國領袖大爆走

在新冠肺炎疫情衝擊下，歐盟領袖21日在氣氛火爆的峰會中，終於達成7500億歐元（約25兆台幣）的經濟刺激協議。據傳法國總統馬克宏在峰會上大動肝火，痛罵奧地利總理庫爾茨、荷蘭總理呂特等人。

【2】川普終於認了：新冠疫情會更慘

白宮21日重啟疫情記者會，川普大轉性，終於承認美國的新冠肺炎疫情會更惡化，同時他也呼籲民眾如不能遵守社交距離，就要戴上口罩，不過整場記者會上，川普本人並未以身作則戴上口罩。

【3】法國表態 不會禁止華為在法投資

英國13日決定今年底不再採購華為相關設備，並在2027年要求營運商全數替換華為電信設備，外界關注作為華為重點市場的歐盟國家下一步動態，不過法國21日率先表態，有別於英國立場，法政府當局不會禁止華為在法國投資。

【4】美正式起訴2陸駭客 控竊新冠、國防機密

美國司法部21日正式起訴2名大陸籍駭客，指控他們竊取新冠肺炎相關研究資料及國防機密，造成全球數百人受害。

【5】1956年來首次 諾貝爾獎因疫情取消宴會

新冠肺炎蔓延全球，不少大型活動取消或延期。諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）21日表示，由於新冠肺炎疫情影響，將取消12月例行諾貝爾獎宴會，頒獎典禮也將以「新形式」舉行。

(中時新聞網)