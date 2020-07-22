今（22）日上午國道3號新台五路交流道出口發生連環追撞車禍，造成1名女導遊死亡，18人受傷，分別送往汐止國泰及內湖三總救治，汐止區長陳健民上午到汐止國泰醫院關心傷者情況，陳健民表示，目前掌握8位傷者送到汐止國泰，其中1人不幸傷重不治，其他7位當中有一同出遊的3姊妹，大姊左腳骨折，醫院已安排進行手術，其餘都是輕傷。

(中時 )