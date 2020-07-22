縣府教育處統計發現去年接受補教的學生，數學進步率81.6％。（羅浚濱攝）

新竹縣政府針對學習成就較低的國中小學生推動補救教學，教育處統計發現去年接受補教的學生，在國文、英文、數學等基本學力都有大幅提升，今年獲教育部國教署補助學習扶助計畫2584萬元，持續提升學生學習力。

新竹縣有102所國中小開辦學習扶助班，每年5月篩選測驗學習成就較低的學生，經家長同意由導師安排進入學習扶助班，去年共開設1206班，受輔學生4470人，學校依據個別學生的學習進度，在早自習、課中或課後進行加強。

教育處從去年12月成長測驗資料統計發現，受輔學生測驗國語文進步率81.99％，數學進步率81.6％，英語文進步率77.29％，進步率比應受輔而未受輔學生進步率高出約5％，學習扶助執行成效十分顯著。

其中，湖口鄉新湖國小共開設55班，降低學生篩選測驗未通過率，成效卓著，6月底篩選測驗結束，就有81位個案學生連續通過測驗，開班教師班級進步率達100％，班級進步率從80到99％之間，顯示鼓勵開班的確能幫助學生學習成就表現。

新湖國小校長李孟印曾擔任學習扶助委員會委員，學校學習扶助小組依學生的學力現況，提供所需學習扶助資源，在疫情期間，更親自用線上直播研習方式，分年級幫老師加強科技化評量平台運用，這種使命感激發教師願意投入學習扶助授課，全力拉孩子一把，努力提升學習力。

(中時 )