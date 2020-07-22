李眉蓁論文抄襲疑雲火燒母校中山大學，網路社群不演了新聞台在臉書粉專發文砲轟中山大學向來是南部政治人物「洗學歷」首選，包括陳菊、蘇嘉全等都是該校畢業，應徹底清查中山大學「在職專班」是否有偽造學歷學歷之嫌。

不演了新聞台在臉書粉專發文指出，除了要追究李眉蓁的論文之外，更要清查中山大學「在職專班」的指導教授與口試委員，怎麼會「指導」並簽名背書大篇幅抄襲的論文。

他們更轟中山大學是南部政治人物「洗學歷」的最佳管道，陳菊碩士是從中山大學公共事務研究所「在職專班」畢業，當時她的指導教授吳濟華，後來還被陳菊市長任內延攬當上高捷董事長；而同為吳濟華學生的前立法院長蘇嘉全，論文也被爆出大面積抄襲風波。

目前中山大學最受矚目的研究生，正是只有高中畢業的焦糖哥哥。對於論文抄襲風波中山大學強調，學術倫理案已進入學術倫理審查機制，社會科學院已成立審定委員會，秉持公平、公正、客觀、明快原則，送校外專業領域公正學者審查，一直以來只要有爭議或遭檢舉的論文案，都會再次進行嚴格審查。

(中時 )