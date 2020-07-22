口罩自由買賣後，若不追求特殊色，民眾其實可在許多地方買到口罩，有網友好奇發問，現在還會去領實名制口罩嗎？引發熱議，釣出許多人喊+1，綜合網友的回應發現，仍繼續領取的原因是擔心第二波疫情出現，因此還不能鬆懈。

網友在臉書社團《口罩現貨資訊》發文指出，現在口罩變得超好買，一整包、一整盒的都有在賣，但實名制2周9片的口罩仍可以領，原PO表示，他是還是都會去領，畢竟出門全家都還是要戴口罩，但好奇大家都還會去領嗎？

貼文也釣出許多準時領「實名制口罩」的網友，「時間到就買實名制+1」、「一樣乖乖領」、「還是會用健保卡領」、「還是有在領！買起來放更安心」、「會，現在藥局也不用排隊」、「實名制繼續領，比較便宜」。

另綜合網友的回應發現，即便現在口罩很好買，仍有不少人繼續按時領「實名制口罩」的原因是，新冠肺炎的疫情尚未結束，也不確定台灣是否會有第二波疫情，所以還不能鬆懈，萬一再度爆發，口罩還是很需要，因此當然要領，以備不時之需。

而中央流行疫情指揮中心也曾在6月底宣布，口罩徵用時間確定將延長至今年的12月底，每日定額徵用800萬片口罩。

(中時新聞網)