國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強及副院長游淑慧，連日公布據稱是駐印尼代表處給外交部的密電，指總統府祕書長蘇嘉全、侄子立委蘇震清由揚運國際集團安排訪印尼，並指國營企業遭若干中間人操控遂個別私利。游淑慧今在臉書發文指出，駐印尼大使陳忠向政府表達中間人介入的隱憂，也不諱言對揚運集團掌控的不滿，更加碼爆料，揚運董事嚷高壽濤是一手台灣、一手中國，「紅綠通吃的紅頂商人」，陳忠的擔憂，其來有自。

游淑慧在臉書以「大使的擔憂」為題發文說，在陳忠大使的電報中，不斷提及對中間人介入的隱憂，也不諱言對揚運集團掌控安排的不滿。電報提到「我國營企業似已被若干人操控，企圖將我相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利……」！大使這麼嚴厲的指控是有道理的，因為蘇震清所倚重的高壽濤，是個「一手台灣、一手大陸」、「紅綠通吃的紅頂商人」。

她說，2016年12月8日，揚運才剛和福建貿促會，共同參與印尼重要工程會議。但12月19日，轉身又馬上陪著台糖參訪投資。這樣左右逢迎，台灣是否知情？有無出現情資交流？被滲透或逆滲透？想想這位高壽濤可以穿梭在台灣的立法院院長室，也能和福建國營投資集團合資創業，「這樣跟紅頂綠的商人，民進黨，你吃的下去嗎？有色盲嗎？難道他是抖內金主嗎？」

游淑慧說，台商穿梭兩岸三地不是不可以，只是民進黨動輒抹紅他人，結果堂堂執政黨立委卻找個「紅」頂商人來當中間人、帶路拼外交和新南向？這太反差了吧。看到此人右手帶著台灣的立法院，左手搭著大陸的貿促會，這會不會就是大使的憂慮呢？因為誰知道到底高先生拼的是台灣的新南向？大陸的一帶一路？或自身的錢進方向？

她說，根據一位和高壽濤先生合作過的夥伴告知，高董事長在大陸事業版圖，其實遍及福建、上海、重慶、廈門、北京。而他在民進黨內的好友版圖，已知的除了蘇嘉全、蘇震清和其他同團立委外，和陳歐珀是多年好友，和魏明谷也有接觸。但比較爭議的是，是他與隸屬福建省的國營投資集團合作案；該投資集團主要業務即是大陸的「一帶一路」，和台灣的「新南向」，在外交和經貿上，都是競爭的。

游淑慧說，高壽濤與福建省屬投資集團於2014年合資成立「福建閩投揚運養老關懷科技有限責任公司」，由高壽濤擔任負責人，蔡琳擔任副董事長；而蔡琳是福建投資集團黨委委員、副總經理，今年4月福建省政府最新發布，擔任福建省廣電網絡集團總經理，由於是70後，被大陸媒體評為高管年輕化重要代表。

她酸高壽濤說，兩岸國營企業都能碰，果然是高人；如今她更明白，原來大使的擔憂，其來有自。

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