內政部警政署長陳家欽22日出席「台中市政府警察局周報會議」，表揚14位協助防疫及偵破刑案有功人員，感謝台中市政府警察局在嚴重特殊傳染性肺炎期間協助執行防疫工作、振興經濟三倍券護送勤務與領購秩序及治安維護的辛勞，期許警察同仁繼續努力，堅守崗位，避免重大治安事件發生，讓人民安居樂業。

警政署長陳家欽指出，日前警政署針對易發生暴力滋事之酒店、夜店及舞廳等營業場所同步規劃執行擴大臨檢，藉由優勢警力展現執法決心，避免成為治安破口，稱讚台中市警察局戮力協助防疫工作之際，還能對轄內發生重大刑案，迅速偵破，將歹徒繩之以法。

陳家欽說，目前仍在防疫期間，但維護社會治安不可偏廢，易引起民眾恐慌之公然聚眾鬥毆等暴力事件，應展現警方決心及執行力，立即採取強勢執法，消彌暴力氣燄，要求溯源刨根、徹底鏟除犯罪根源，給民眾一個安全的生活環境。

警察局長楊源明呼籲，防疫期間市警局對治安工作絕不鬆懈，針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，一定強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案，並嚴正告誡業者要做好自主管理，並強化聚眾滋事預防措施，若無法有效配合約制，警方將結合市府相關局、處的力量採行政干預手段，打擊犯罪。

(中時 )