週刊媒體披露國民黨高雄市長候選人李眉蓁論文涉嫌大量抄襲，李還提到蔡總統論文疑雲；民進黨發言人顏若芳今表示，李眉蓁真的有看過蔡英文總統的論文嗎？如果連看都沒看過，就隨意指控抹黑，只為了轉移個人爭議的焦點，這是最不道德的政治操作，難道這就是國民黨高雄市長候選人的水準嗎？

顏若芳強調，李眉蓁碩士論文被爆涉嫌抄襲，而且相關證據經過查證，連抄襲被害者的論文都已經披露，李眉蓁候選人需向外界說明是否涉及抄襲。

至於針對李眉蓁今日於記者會上扯蔡英文總統論文一事，顏若芳嚴正指出，蔡英文總統論文經嚴格學術檢驗，其母校英國倫敦政經學院也證明蔡總統學位取得沒有問題。

顏若芳指出，日前，國民黨文傳會副主委黃子哲在電視節目上說出：「如果要抄襲應該整本才算抄襲，不會只有四頁」，看似荒謬的言論，但若依今日周刊媒體披露的內容，是不是國民黨內有人早已知道李眉蓁論文早有問題？若是如此，國民黨對高雄市民實在是太不厚道，也太讓人失望。

顏若芳表示，李眉蓁涉嫌論文大量抄襲，不只是個人的誠信問題，更是國民黨對台灣民主、對高雄人的再一次羞辱跟傷害。事件引起社會譁然多日，加上週刊媒體指證歷歷，國民黨江啟臣主席還要繼續對李眉蓁的論文爭議視而不見嗎？

顏若芳呼籲，不管是江啟臣主席或者是江啟臣教授，都有責任和義務面對外界的質疑，國民黨請向社會大眾說清楚講明白，對於李眉蓁論文涉嫌抄襲的態度，若如同媒體查證屬實，更應該立即向高雄市民公開道歉，繼續沉默只會讓高雄市民認為國民黨接受一個論文涉嫌抄襲的市長候選人。

(中時 )