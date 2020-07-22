今年來最熱的主題投資非新科技產業莫屬，其中5G題材最受資金追捧，帶動國內首檔中國5GETF「復華中國5G通信ETF」(00877)熱募，成立規模逾新台幣72億元，刷新國內A股ETF初次公開發行(IPO)規模新高紀錄，該ETF正式於今(22)日櫃買市場掛牌交易。

復華投信總經理周輝啟表示，「復華中國5G通信ETF」此次募集創下佳績，受益人數超過2.4萬人，也凸顯這樣的市場熱度，投資人對正起步的中國5G產業前景持樂觀正面之期待，先前在募集期向隅的投資人，接下來接可在證券市場參與申購，透過一籃子股票布局的ETF，掌握中國5G未來十年爆發性成長商機。

周輝啟表示，儘管新冠肺炎疫情衝擊實體經濟活動，不過，也進一步加速全球5G與數位經濟的發展，其中又以中國的力度最大。據統計，未來十年，5G將在中國直接創造人民幣6.3兆、年均複合增長率29%的經濟產值，另外IHS Markit統計，全球各主要國家未來15年5G建設預估帶動之產值，以中國1.1兆美元居冠，顯見中國在5G市場的發展速度傲視全球，進一步提供龐大商機及潛在的投資機會。

復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示，「復華中國5G通信ETF」布局聚焦主要投資於產品和業務與5G通信技術相關的中國A股上市公司股票，所追蹤之指數為中証5G通信主題指數(CSI 5G Communication Index)，該指數是A股第一個5G概念指數，現階段成分股以電子通訊設備元件為主，直接受惠於5G建設期紅利，後續每年6、12月會隨5G通訊技術發展進程，調整受益之通訊產業鏈個股。

廖崇文表示，2020為中國5G商用元年，5G建設與應用正緩緩拉開序幕，雖然仍有美中博弈的等不確定因素干擾，但在國產化進程加速下，相關產業鏈將最直接受惠，加上中國5G又有技術面優勢、全球最大市場等利基，預估在基本面仍具較佳成長契機的預期下，如遇市場震盪，建議可逢低進場布局。

(時報資訊)