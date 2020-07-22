罹患慢性胰臟炎的朱先生（圖右）日前在中國附醫醫師葉俊杰（圖左）建議下，進行胰頭減壓及胰管繞道手術；葉俊杰說，胰臟炎常被誤認腸胃不適，甚至有患者常亂投藥，發現時大多都為晚期。（張妍溱攝）

57歲患者朱先生有吸菸、嚼檳榔的習慣長達30年，上腹隱隱鈍痛達7個月，一吃食物就引起劇烈腹痛，到醫院就醫檢查確診為慢性胰臟炎，中國醫大附醫醫師葉俊杰指出，胰臟炎常被誤認腸胃不適，甚至有患者常亂投藥，發現時大多為晚期，呼籲保持定期健康檢查，早期診斷、早治療。

患者朱先生指出，下班後常跟朋友聚餐小酌，且都以烈酒居多，今年年初因持續性上腹嚴重疼痛並牽連到背部酸痛，若以疼痛指數分成10級分，朱先生說，常常痛到10分「滿分」，只要一吃食物就引起劇烈腹痛，因為不敢進食造成嚴重營養不良，體重從60幾公斤降到僅47公斤。

中國醫藥大學附設醫院一般外科葉俊杰說，該病患住院2個多月完全無法進食的狀態下，進行胰頭減壓及胰管繞道手術（Frey procedure），手術後1周內就恢復正常進食，手術後2周出院，手術後10個月，恢復正常生活，體重回復到60公斤，不需服用止痛藥物、嗎啡，不再有持續上腹背痛情況。

葉俊杰說，臨床上病人常以持續反覆性上腹鈍痛合併背部酸痛表現，病人即使已停止喝酒也無法讓症狀減緩。除了胰臟本身發炎造成疼痛外，延遲治療造成的長期慢性疼痛，也會導致病人周邊神經及腦部對疼痛感覺異常敏感，讓病患即使胰臟不發炎或接受治療後還是會時時感到疼痛。

(中時 )