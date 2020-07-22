高雄巿議會第3屆第3次定期會22日閉幕，因補選議長，將在7月30、31日兩天加開臨時會。代理議長陸淑美致詞表示，因巿長被罷免、議長離開，巿議會在打擊與挫折中，仍不負選民託付，堅定勇敢的完成所有預定的議程。

「大家都辛苦了」陸淑美致詞時首先向代理市長楊明州致謝，謝謝他在這段期間，帶領市府團隊到議會接受質詢，並持續高雄市政的運作，在這70天的會期，她也特別感謝所有議員為民喉舌、積極認真，也謝謝所有議會同仁。

她提到，這會期因新冠肺炎疫情影響，延後到5月中旬才召開，不過誰也沒有想到，6月6日這天竟發生市長被罷免、議長不幸離開。但在深刻的打擊和挫折中，巿議會仍堅定勇敢的完成所有預定議程，不負選民們的託付。

陸淑美表示，身為代理議長，將敲下閉幕的議事槌，也代表完成前議長許崑源生前託付給她的最後一項任務。接下來7月30及31日兩天，巿議會將召開臨時會，進行議長補選，讓新選出的議長，接棒這一屆最後2年半的任期。

楊明州表示，他6月15日正式上任，6月19日就必須到議會接受總質詢的監督。在場都是代理的局處長，雖然他跟大家說，我們都是「副手聯盟」，但仍要善盡職責，把巿政工作做好，才不會辜負巿民朋友的期待。

(中時 )