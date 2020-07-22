三立八點台劇驚見搖滾天團身影！八三夭8 月 29 日即將重回高雄巨蛋舉辦演唱會，在今 (22) 晚播出的《炮仔聲》中闖進渣男 Robert（沈世朋飾）及小三方心語（李新飾）的婚禮現場，但仔細一看才發現，此 Robert 非彼 Robert，居然變成八三夭的鼓手阿電，阿電在劇中除了被用掃把狂戳鼻孔，更遭潑水濕身，激烈上演護妻戲碼。完整內容將在 22 日晚間十點半於「三立台劇」YouTube 頻道首播。

八三夭為宣傳演唱會首度挑戰本土劇，預告一出就引發大批網友按讚留言，紛紛猜測團員會客串什麼角色。謎底揭曉，這段《炮仔聲 feat. 八三夭 2020 高雄巨蛋生日趴》番外篇，派出阿電擔綱重任，重現 Robert 與心語的婚禮經典橋段，展現輪轉的台語實力，主唱阿璞、鍵盤手小橘、貝斯手霸天與吉他手劉逼則負責在旁 「喊燒」，與人氣角色吳家雯（吳婉君飾）、林珊珊（勇兔／林筳諭飾）、錢進（高山峰飾）同場飆戲。

看著家雯與姍姍攜手大鬧婚禮會場，與阿電飾演的 Robert 上演掃把大戰，錢進加碼朝「準妹婿」阿電身上潑水嗆聲，團員也驚呼連連，首次嘗試用台語大聊垃圾話，扮演了相當稱職的「吃瓜群眾」，親眼見到《炮仔聲》女神的他們，更忍不住想邀請演員一起到高雄巨蛋慶生開趴！

除了客串重現劇中經典橋段，八三夭更化身最大咖的「小編炮」勇闖《炮仔聲》後台與演員互動尬聊，為爭取宣傳演唱會的秒數，挑戰劇組所設下的各種任務，也展現團員間私下的好默契，精彩影片也會在近期釋出。

阿電曾經在八三夭〈不關你的事〉MV 中擔任男主角，更上演露肌接吻的親熱戲，但知道將客串《炮仔聲》心情更緊張：「這次是第一次背台詞，又有與戲劇女神李新的感情對手戲，擔心會無法直視。」雖然阿電被團員揶揄是外表看起來最渣的一個，在對戲過程中卻流露靦腆本性，導演一喊卡就害羞得落荒而逃，但最後仍展現專業「Robert 上身」，一氣呵成完成演出，展現有別於樂團演出的戲劇潛力。八三夭 2020 生日趴演唱會，7 月 22 日晚上 8 點開放八三夭官網會員首購，7 月 25 日中午 12 點將於 KKTIX 開賣。

八三夭阿電客串台劇與女神上演肉搏戰。KKLIVE提供

八三夭阿電（中）與沈世朋變身，為戲慘遭戳鼻濕身。KKLIVE提供

八三夭驚喜客串《炮仔聲》與人氣演員同場飆戲。KKLIVE提供

八三夭客串最大咖小編後台出任務與演員互動。KKLIVE提供

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