美國財經名嘴Jim Cramer周二表示，如果更多美國人願意戴口罩防疫，美股可能會進一步上漲。

外媒報導，「Mad Money」節目主持人Jim Cramer指出，目前美股的漲勢主要是靠科技類股，而不是與經濟重啟計畫相關的行業。他也提到，如果大家都可以乖乖戴口罩防止病毒傳播，其他很多股票也會跟著起飛，美股將進一步上漲。

長期呼籲人們在疫情流行期間戴口罩的Jim Cramer還大讚沃爾瑪和Kroger等大型公司，他們最近要求消費者必須得戴口罩。百思買和星巴克也實施了強制戴口罩措施。

而美國總統川普此前一直拒絕在公共場合戴口罩，他在周一終於對口罩表達了支持，「我完全贊成戴口罩」，「如果我跟其他人距離很近的話，絕對會戴」。CNN認為隨著隨著美國疫情攀升，以及川普選情遭疫情衝擊，至今仍陷低迷，讓川普不得不反思對於戴口罩一事。

(中時新聞網)