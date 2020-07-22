全國最大BOT投資金額的新北市立土城醫院22日正式營運，新北市長侯友宜22日出席典禮指出，除了土城醫院，新北也即將規畫板橋醫院，並擴充三重醫院，接下來蘆洲北側重劃區也要蓋醫院，新北醫療體系品質將不斷往上升，達到市民需求。

歷經近10年的籌備、興建，新北市立土城醫院22日由侯友宜與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧共同主持開幕。

侯友宜表示，土城醫院自他擔任副市長即組成團隊，歷經千辛萬苦，終於瓜熟落地，由長庚醫療體系結合社區醫療、整合性醫療及急重症醫療等特色，1年可提供85萬門診人次及20萬的住院床日，服務土城、樹林、三峽、鶯歌120萬市民，落實在地醫療，讓新北市的醫療網更加健全。

侯友宜說，土城醫院是新北市重大施政計畫之一，4月期間國內正遭逢新冠疫情嚴峻之際，土城醫院試營運，也為新北市投入大批訓練有素的第一線抗疫生力軍，大幅提升新北市防疫能量。

衛生局長陳潤秋表示，土城醫院基地面積9250坪，總樓地板面積4萬1996坪，為地下3層、地上15層，規畫39個醫療專科，1058個病床的區域級教學醫院，投資金額已達75億，是國內繼雙和醫院及台南市立安南醫院，第3家、也是投資金額最大的BOT醫院。此外，低收入、身心障礙者、70歲以上免收掛號費，低收入戶及身心障礙者部分負擔由醫院吸收，善盡市立醫院的社會責任。

首任院長黃璟隆說明，土城醫院將提供在地民眾醫學中心等級醫療服務，除致力於發展急性腦中風、急性冠心症、急性外傷與高危險妊娠產婦等急重症醫療外，更以守護土樹三鶯地區民眾健康為目標，發展兒童醫療、老人整合性照護、早期療育和癌症治療等整合性醫療照護服務。

(中時 )