國民黨立委賴士葆今天批評，政府各部會為了討好行政院長蘇貞昌，紛紛提出各類型的振興券，包括「藝FUN券」、「動滋券」、「農遊券」，這些根本就「樂透化」振興；賴直批，這不是在救經濟，是在救蘇貞昌。

國民黨團今天開記者會質疑三倍券亂象，各部會搞「樂透化」振興根本是在「自嗨」，讓民眾暫時忘記蘇內閣的振興方案狗屁倒灶的事，麻醉民眾振興方案根本就是「疲倦方案」。且很多真正需要振興的小攤商，根本沒有掛在市場自治會或其他公司下，他們反而不能收三倍券，因為無法兌現，他們變相被打壓。

國民黨團書記長蔣萬安表示，民眾在預購振興券的過程中，果然「好刺激」，從網路卡卡、當機，超商排隊人潮再次湧現，民怨不斷。換到郵局預購、領取，更是讓國人頂著炙熱太陽排隊買振興券，郵局人員更是接到上級要求，周末禁休被迫加班，排擠正常業務，增加工作負擔。

蔣萬安指出，從各大論壇網友留言和市井攤商的心聲，絕大多數民眾把振興券用在日常性開銷上，三倍券恐將淪為「替代性消費」，可能讓原先預估的振興效果大打折扣，這對未來振興工作上的成效，根本沒有幫助。蔣萬安呼籲行政院，即刻拿出具體政策，扭轉民眾對振興券「金額少」、「不好用」的既定印象，才能達到當初設定振興經濟的目標。

國民黨立委楊瓊瓔也拿出三倍券指出，就算是蘇內閣在發放振興券之後，說明振興券上有梅花浮水印辨真偽，民眾還是不清楚如何能在收取當下，辨明真偽。楊瓊瓔指出，蔡政府到底花了多少納稅人的錢印製振興券？萬一商家收到「偽振興券」，政府是否要概括承受？

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(中時 )