邁入20周年的半導體領域學生競賽「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」，今年計有超過300支隊伍角逐最高榮耀。（旺宏提供／陳育賢新竹傳真）

邁入20周年的半導體領域學生競賽「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」，今年計有超過300支隊伍角逐最高榮耀，交大團隊歷經10年研究的「應用於青光眼照護之智慧型隱形眼鏡」作品，勇奪應用組金獎及最佳創意獎。

有台灣電子電機相關系所奧斯卡金像獎之稱的「旺宏金矽獎」，20年來已累積超過1萬5000名師生人次參與，頒發獎金超過6700萬元，今年適逢20周年，獎金更全面加碼20％，總獎金達451.2萬元。

旺宏金矽獎近日圓滿落幕，包括前中央研究院院長李遠哲、科技部長吳政忠及教育部終身教育司長黃月麗等多位產官學研界人士皆出席頒獎，給予獲獎同學鼓勵，並肯定金矽獎在培育台灣優秀科技人才上的重要貢獻。

旺宏教育基金會董事長吳敏求表示，4、50年前在美國求學時，發現台灣與美國因教育方式的不同，培養出來的學生在動手實作及創新研發的能力上有不小落差，因此回台創立旺宏電子後，即相當重視科技專業人才的養成，並創辦了旺宏金矽獎。

他強調，20年來，歷年的參賽學生，有的成為大學教授，或進入研究機構成為優秀研發人員，或有的進入業界成為高科技公司傑出工程師，很高興旺宏金矽獎提供了很好的平台，讓參賽師生在台灣高科技產業的研究及發展上發光發熱，代代傳承下去。

今年的第20屆旺宏金矽獎計有35所大專院校、303支隊伍報名，共計近千位師生熱情參與，金矽獎已成為國內電機、電子相關領域科系師生展現多元創意及研發能量的重要舞台。

今年在最重要的應用組金獎是由交大及台大團隊獲得，其中，交大葉冠廷、徐承佑、楊筑鈞及張軒瑋的作品「應用於青光眼照護之智慧型隱形眼鏡」，是為因應現代人重度使用3C產品造成眼壓過高而形成青光眼病變，因此研發輔助監測眼壓的醫材。

團隊耗時近10年研究如何將具有量測眼壓功能、比頭髮還要細小的感測器放入軟式隱形眼鏡中，搭配與手機App連結，就能量測病患一整天的監測數據，協助眼科醫師即時掌握病患眼壓變化，此作品同時也獲得應用組最佳創意獎，並已與醫院進行合作開發，將於今年8月進入人體實驗階段，朝量產邁進。

另外，交大在設計組也有嶄獲，作品「混合卷積神經網路硬體加速器系統設計與其模型訓練分析工具」獲得銀獎。清華大學的「應用於安全相關功能之具近記憶體運算高讀取帶寬磁阻式記憶體巨集」則獲得設計組銅獎。

旺宏指出，今年因COVID-19疫情而受到重視的病毒基因研究，以及民眾對生醫保健的需求日益提昇，此屆與醫療應用領域相關的作品成為入圍隊伍中比例最高的類別，例如中正大學團隊的微型化高靈敏壓力感測器，腦壓監測的靈敏度提昇了89％，對細微的腦壓變化掌握更準確。

崑山科技大學團隊的可適性仿生機械義肢，可讓使用者在肌肉訊號的控制下，省力抓取飲料杯，寶特瓶，講義夾等物品，尤其因應電子世代，還可順暢滑手機，方便社群網絡連繫。

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