全國電(6281)第二季在酷暑效應及宅經濟帶動，單季營收達53.76億元，創下歷史新高紀錄。全國電子近年積極開拓新型態的3C通路Digital City，預計8月中於基隆再開新據點挹注業績。

全國電第二季營收攀高挹注，上半年營收96.15億元，年增7.81%。

全國電第一季營運不淡，第二季在酷暑帶動冷氣銷售以及防疫商機有關的冰箱、電視、洗衣機等大家電熱銷，加上筆電在疫情促使今年從年初旺到年中，第二季營收創新高，獲利可望更上一層樓。

另外，全國電子近年推出新品牌通路Digital City，至今已達16處據點，貢獻之業績佔比約15%，單店營業額是一般門市的2-3倍，亦挹注近年業績穩定成長。全國電子Digital City基隆店將在8月14日正式開幕。

進入7月，氣溫持續上升，冷氣空調可望續熱銷，加上振興三倍券上路，全國電也推出新的促銷活動，預計7月的銷售熱度不墜。

全國電子第一季營收42.38億元，年增7.82%；淨利1.18億元，年增率10.1%，EPS 1.19元，優於去年同期的1.08元。

(時報資訊)