連接器廠—宏致(3605)及湧德(3689)因客戶訂單強勁，第2季獲利表現不俗，上半年亦順利轉虧為盈，儘管下半年產業變數不少，不過兩家公司預估，下半年業績可望優於上半年，今天盤中股價連袂大漲，完成填息。

宏致及湧德相繼於7月21日及7月22日除息，分別每股配息0.75元及0.5元，今天均在股價大漲下完成填息。

湧德主要產品為整合型RJ45，過去應用以PC為主，為強化競爭力，公司除積極強化自動化生產能力，亦將產品線朝網通產品佈局，積極拓展RJ45在網通產品的應用，原本的整合式元件(含濾波器及機構件)也因應客戶需求提供分離元件，公司亦開發應用於資料庫中心光傳輸模組前端連接器，經過3年深蹲終於開始進入收割期。

受惠於5G基礎建設及雲端資料庫中心等網通設備需求暢旺，湧德業績自4月起展現強勁成長力道，第2季合併營收為14.52億元，季增56.63%，累計上半年合併營收為23.8億元，年成長8.84%，由於第2季合併營收創高，獲利也同步攀升，湧德預估，上半年業績可望比去年同期好，下半年亦將優於上半年。

宏致因新冠肺炎疫情導致陸廠及菲律賓廠區生產受到影響，第1季稅後虧損2192萬元，單季每股淨損為0.18元，不過遠距生活帶旺商務NB需求，宏致因NB出貨暢旺，且陸廠復工順利，業績自第2季展現強勁成長力道，宏致第2季合併營收為20.63億元，季增29.83%，累計上半年合併營收36.54億元，年增14.81%；由於第2季合併營收衝高也拉升毛利率及獲利，宏致第2季獲利可望回到去年下半年旺季水準，上半年亦可望轉虧為盈。

宏致表示，下半年是傳統旺季，整體來看，第3季業績可望維持第2季水準，下半年會比上半年好。

(時報資訊)