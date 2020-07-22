全球人壽希望廣場新建工程今天舉行上梁典禮，將興建為台北市資訊園區三期，朝向「連結在地、連結國際、連結未來」的目標發展。全球人壽希望廣場新建工程案原址為八德路希望廣場農民市集，面積約2,059.24坪，全球人壽於2016年間標得，地上權設定年期為70年。大樓建成後，期望能匯聚人流，成為文化與資訊商圈的核心，並以科技為發展主軸，希望能引進金融科技、人工智慧等數位產業，打造為地標建築。

全球人壽董事長彭騰德表示，全球人壽將會以「與環境共存」管理理念為發展基礎，期待本案落成之後，透過「科技發展」與「城市、在地產業」的連結性，朝向「連結在地、連結國際、連結未來」的目標進行發展。

彭騰德說明，由於希望廣場基地內有一株老樹，全球人壽以人文與自然共生理念，並善盡企業社會責任，為環境保護與土地涵養盡份心力，原地保留老樹，請設計團隊以老樹生長需求為主要設計考量，特挪出空間，依樹冠之弧形退縮四米為設計元素，一來可讓老樹生長得更茁壯，二來更可發展出一個讓「建築、人、環境」結合共生，永續發展的規劃概念；如此創新的思維，讓本案因此獲得金質獎規劃設計類辦公商業大樓中層組的首獎。

此外，全球人壽也於日前標得台北市國泰營區70年地上權案，未來將規劃為A+級企業總部大樓，全球人壽將會延續希望廣場的理念，持續發展智慧建築，並將智慧城市的創新解決方案導入建築設計。

(時報資訊)