周二美股三大指數漲跌互見，台股小開低後，早盤在電子及金融股領軍，加上上市櫃生技股跌深強彈續匯集人氣，台股集中市場早盤再創近30年新高，達12486點。台積電收盤漲1元，台股收盤漲75點至12473點，成交值2245億元。

周二美股在1兆美元刺激時程不明朗下，道瓊漲幅收斂，大型科技股逢賣壓，在金融、工業、能源股帶動下，道瓊指數和標普500指數收盤上漲，那斯達綜合指數從歷史高點回跌。終場美股四大指數漲跌幅互見，漲跌幅在1%之內；蘋果股價跌1.38%，台積電ADR漲1.38%。

台積電ADR再創新高，但台積電(2330)今早股價並未再創新高，仍維持強勢整理的格局；在台積電股價有撐以及股王大立光(3008)加上聯發科(2454)等電子股續強，以及金融股走強帶動，台股早盤再創新高。

上櫃生技股歷經上周以來多天跌停後，在公司公布利多帶動，上櫃指標股中天(4128)、合一(4743)等再度大漲。上市的杏輝(1734)、亞諾法(4133)股價今早股價強勢漲停。

今天台股再創30年新高。目前台股頻創新高，今日資金回流至上周以來因漲多壓回的生技股，台股人氣續旺，市場看好，在資金行情帶動下，近期台股有機會挑戰12,682點歷史高點。

(時報資訊)