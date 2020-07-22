疫情解封國旅市場大爆發，為讓身障朋友們 一樣可以出門散心旅遊，關心身障者需求的鳳凰旅行社與兩大身心障礙者關懷團體攜手舉辦了兩梯次的無障礙旅遊公益活動，希望拋磚引玉，喚起社會重視身障者旅遊權益。

鳳凰旅行社分別是與「行無礙資源推廣協會」合作設計了《鳳凰X行無礙--酷夏一日閃亮之旅》，以及與「中華民國腦性麻痺協會」合作的《福隆沙雕.蘭陽博物館.烏石漁港一日遊》，兩次無障礙行程中，運用了鳳凰旅行社自家的無障礙遊覽車，安排輕鬆有趣的一日遊程，帶著身障朋友們到戶外舒展筋骨，擁抱久違了的陽光沙灘海水，並吸引了許多關注身障者的朋友一同參與。

鳳凰旅行社帶身障朋友走訪了今夏最夯的福隆沙雕藝術季，因疫情關係，今年全部邀請國內沙雕師傅操刀，以巨人的夢遊世界為主題，其中又以陳時中部長戴著口罩坐鎮對抗病毒的沙雕作品最吸睛，在福隆的碧海藍天下，團員們個個都玩的大呼過癮，如同逛了一趟埃及撒哈拉。

為了讓身障朋友進一步享受戲水樂，鳳凰旅遊貼心租借了沙灘輪椅車，在領隊、沙灘輪椅操作老師及家人陪同下，一位團員妹妹體驗了沙灘輪椅飄浮水面的經歷，在摸到沙子及清涼海水包圍的當下，她興奮大呼：以後絕對還想再來玩。

除了豔陽下的戶外活動，有冷氣吹、又有文化之美可欣賞的博物館，則讓團員們沈浸其間、流連忘返，不論是金光閃閃的黃金博物館，或是光影變幻的蘭陽博物館，在專業導覽員生動介紹下，大家輕鬆渡過了愉快的知性時光。

鳳凰旅遊是台灣首家推廣無障礙遊覽車的旅行社，集團旗下的大型無障礙遊覽車，由鳳凰旅遊基金會出資打造，希望能為行動不便的身障朋友們盡一份心。車內設置有輪椅區及客座區，適合各類型輪椅寬度調整使用，並有大型輪椅升降機協助輪椅進出，車輛通過測試中心認證及符合環保。

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