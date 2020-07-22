南韓29歲女星李侑菲，過去曾在韓劇《善良的男人》中飾演宋仲基妹妹一角而走紅。但近日她因傳出宇知名樂團The Rose主唱金佑星傳出熱戀而遭到大批酸民攻擊，甚至有人直嗆她「只是花瓶」，令媽媽忍不住跳出來回嗆得到大批網友讚賞。

李侑菲擁有甜美外表、白皙的牛奶肌，加上甜美的笑容陸續在《皮諾丘》、《夜行書生》、《任意依戀》中獲得演出，吸引大批粉絲的喜愛。不過，近日傳出與樂團主唱金佑星爆出戀情的她，雖經紀公司已出面否認，卻還是遭到大批酸民湧入辱罵，甚至對她人身攻擊，還有酸民不理性的表示「為什麼要否認，你憑什麼得到他」、「你不過只是臉漂亮而已，這是可惜」，讓她的母親看不下去直接在留言區回嗆「你哪位」，霸氣發言吸引網友注意。

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而李侑菲的母親便是南韓資深演員甄美里(견미리)，過去也曾因出眾的外表在韓國小姐選拔中獲得關注，並在經典韓劇《大長今》中飾演反派崔尚宮，近期她也曾在《卞赫的愛情》、《江南醜聞》等劇中演出，演技備受肯定。這次為女兒挺身而出也看出母女間的好感情。

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(中時新聞網)