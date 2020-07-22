假檢警詐團騙人反上當警成功攔阻300萬。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名婦人遭假檢警詐騙，已陸續交付400萬元，詐騙集團食髓知味，以同樣招式再度向婦人詐騙300萬元，這次婦人驚覺有異求助警方 ，中壢警指導她與犯嫌斡旋三日，成功攔阻婦人再次受騙。

64歲徐姓老婦疑似遭詐騙集團詐欺，對方以假檢警身份，誘騙被害人帳戶涉嫌遭冒用洗錢，需將錢領出後繳交予法院記錄，犯嫌並教導徐女以買房為名義，分批且多次至銀行提款，以規避行員察覺，雙方已陸續面交達約400萬元。

後犯嫌又再度施以話術欲騙取老婦金錢，因面交金額數目大，老婦驚覺有異，遂至自強派出所諮詢有關與假檢察官聯繫事宜，經所長與員警向其解釋溝通後，老婦才自知遭詐騙並同意配合警方偵辦。

警方遂指導被害人與該詐騙集團交涉以取得信任，經三日斡旋，雙方面交金額為300萬元，並約定於中壢區自立五街面交取款，警方當場查獲面交車手28歲黃姓犯嫌，並查扣安非他命1包、吸食組1組及作案用手機1支，全案依詐欺罪、毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

老婦表示，平日裡在學校擔任志工，被詐騙金錢皆為之前所賺的辛苦錢，這次遭詐騙集團誘騙，將房子抵押貸款300萬元，所幸警方幫忙成功攔阻，防止遭騙金額增加。

(中時 )