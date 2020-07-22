受新冠肺炎疫情影響，民眾紛紛在國內旅遊，其中又離島澎湖最為熱門，遊客蜂擁人數破表，導致交通及旅宿大爆滿，機票、住宿都難求。對此，資深媒體人黃暐瀚在網路直播節目中直言，「其實是因為離島最近安心旅遊補助比本島多」。

澎湖花火節登場，加上交通部安心旅遊補助、三倍券效應的加持，澎湖湧進不少觀光客，人車塞爆，讓不少當地民眾抱怨連連。對此，有網友砲轟，現在都進入旅遊旺季了還補助，離島會塞不下人。

另外，澎湖被觀光客塞爆一事在網路上引起熱議，許多網友在PTT上討論，並留言表示，「應該要錯開阿，你在旺季還補助離島塞不下人」、「不就澎湖政府幹的，花火節碰暑假」。

對此，黃暐瀚今(22日)在「鄉民大會」中談到離島旅遊夯的議題時，他說，最近大家看到綠島一天擠5千人、澎湖花火節也很多人，其實是因為離島最近安心旅遊補助比本島多，所以大家都想去離島，加上疫情控制住的關係。

另外，黃暐瀚認為，「其實不要讓旅遊補助不要比本島多，大家就不會這樣往離島衝，結果澎湖人都買不到魚...」。

(中時新聞網)