中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，在政府與全民的努力下，台灣COVID-19(武漢肺炎)防疫有成。疫情延燒至今，不但造成全球經濟嚴重萎縮，也使失業率大幅上升。在防疫與經濟活動間取得平衡，適時解封及配合解封的相關措施，是下半場防疫成功最主要的關鍵。

指揮中心指出，國際疫情仍然嚴峻，控制防疫風險，考驗國內檢驗量能。疫情發生初期，國內產學研界即投入快篩檢測研發，截至目前，食藥署已核准7件檢驗試劑專案製造及26件檢驗試劑專案輸入。為評估檢測能力，進而驗證檢測試劑與使用實驗室水準，國際獨立第三方分子診斷品質管理監測機構(Quality Control for Molecular Diagnostics, QCMD)舉辦COVID-19 檢測能力測試(Proficiency Test)，比對武漢肺炎檢驗試劑效能與實驗室檢測能力，鼓勵全球檢驗試劑研發與製造單位自願參與。

指揮中心表示，本次能力試驗共有60個國家與超過400個實驗室報名參加，台灣共有三個單位參與，主辦單位提供8個測試樣本進行盲測，結果在6月底公告，我國研發產品正確率媲美國際知名大廠，顯示國內研發之檢測產品具國際水準。其中工研院開發之iPMx分子快速檢驗系統，QCMD盲測檢測結果全數正確，獲得高度滿意結果，該系統最快可於40分鐘內得到定性判別結果，且僅有可樂罐的大小，其創新機構設計與精準度再度展現台灣前瞻之研發科技能力。

指揮中心指出，國內目前秉持「邊境風險嚴管，國內鬆綁」原則，境外移入風險持續，防疫政策尤為重要。檢測上須綜合考量情境、時間、空間，搭配不同產品組合以達到最符合的篩檢策略。專案輸入的國際檢測產品具備可大量篩檢的優點，但需要較長的測試時間；國產產品則具有體積小、檢測時間快、價格實惠等優點。指揮中心將針對不同情境需求，規劃搭配各式產品進行最佳組合，提供國人安心防護。

指揮中心進一步指出，部分國家逐步重新開放各種集會、學校、商家、公共設施及戶外活動後疫情回升，我國疫情雖已趨緩但仍不能掉以輕心，將持續強化邊境管控，並適時調整邊境管控措施，以阻絕病毒於境外。國內檢驗量能充足，檢測結果準確可靠，請國人安心，並請持續落實個人衛生、保持社交距離，齊心協力共同防疫。

(中時 )