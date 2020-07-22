游淑慧臉書資料。（摘自游淑慧臉書）

黃福其／台北報導

國民黨革實院副院長游淑慧今天質疑總統府祕書長蘇嘉全的侄子、民進黨立委蘇震清等綠委，2016年被人力仲介帶去會見印尼副總統尤卡拉談外勞配額；帶著人力仲介業者去爭取外勞輸出配額，不就好比帶著建商去要國有地的釋出。怎麼好意思說這是「幫國家做事」？是「你家」還是「我國」？

游淑慧及革實院長羅智強、文傳會主委王育敏被蘇嘉全提告，並怒罵為「三寶」；游淑慧3人上午也到北檢提反告誣告，表示希望朗朗乾坤，求得真相。

游淑慧在臉書發文說，人力仲介的利潤就是建立在外勞配額和人數上，仲介一個移工就是一份利潤。熟悉人力仲介市場人士告知，近年來因為印尼更改了外勞輸出的國策，陸續限縮輸出配額；甚至宣布，印尼政府要在5年內停止輸出女性勞工至其他國家。

她說，由於印尼是台灣最大的輸入國，因此影響最大是台灣，所以當時人力仲介業者一片嘩然和緊張。結果，蘇震清等立委居然讓人力仲介業者「帶去」會見尤卡拉副總統爭取「移工輸出」問題。會面後，尤卡拉也宣布不會對台灣減少印尼勞工輸出，但希望台灣也要「加大」對印尼的投資。

問題來了，以上交涉過程，若是經濟部與外館正式洽談兩國合作，沒有問題。但由蘇震清＋業者去談，真的是不倫不類，這就是蘇嘉全口中機敏性的國會外交？

游淑慧質疑，一、帶著人力仲介業者去爭取印尼外勞輸出配額，這裡面有沒有涉及圖利業者的相關矛盾？二、而國營企業隨行而去，難道不像變成為「加大對印尼投資」而背書嗎？只能說，「人力仲介與海外投資水很深」。

游淑慧指出，蘇震清問：為何電報只針對他？或許他該想想，是他做了什麼！一個是從外甥、侄子都出事的蘇嘉全；一個是從涉嫌掏空誠美材到被人力仲介帶著晃跑的蘇震清。誰是三寶？蘇震清才是兩光吧！把國家便宜和資源佔光光；「印尼輸入台灣外勞年年增加」、「有做就是有做，瞎凹什麼日期」。

(中時 )