台股權王台積電開低震盪走高，周三再率左右護法聯發科、環球晶強攻，加上生技族群跌深，極短線呈報復性反彈榮景，激勵短多士氣大振，而富邦金、國泰金、台塑化、南亞、兆豐金、第一金與元大金等權值股則扮演穩盤角色，使大盤得開低走高，突破12400點，加權股價指數終場上漲75.72點，報12473.27點，再改寫近30年來新高水準，並與歷史天價12682持續靠近，單日漲幅0.61%，成交2245.87億元。

店頭市場方面，受惠中天自結第2季每股稅後淨利逾5元高水準，刺激前波跌深的生技股包括合一、中天與杏國等強勢反彈，也帶動類股再度活蹦亂跳，迄終場計10支生技股漲停板，類股指數單日大漲2.96%，加上電子股也穩步登高，半導體多頭指標世界先進還亮燈漲停，改寫歷史新高，使盤勢開高之後不回頭。

除生技、電子重返雙主流陣營外，包括電機、紡纖、鋼鐵、營建與觀光等族群也多紅光滿面，僅航運類股逆勢下挫，指數迄收盤大漲1.66%，為166.42點，成交647.64億元。從量價關係來看，中多架構似仍持穩行進，後市不必過分看淡。

上市櫃生技族群，今有杏輝、亞諾法、ABC-KY與合世等13檔大紅燈籠高高掛，顯示短多人氣快速回籠。另外，防疫概念股考量北美、拉丁美洲、東南亞與印度等地區的新冠確診數居高不下，使恆大、高端疫苗、國光生等股價也回神，波段行情值持續追蹤。

另外，上市櫃表現不錯股票，包括華新科、國巨、群聯、聯詠、世芯-KY、亞德客-KY、上銀、譜瑞-KY、力旺、美律與上緯投控等，多各具題材，顯示短期大盤在個股領先盤勢發展下，加權股價指數上攻12682只是遲早之事。

(工商 )