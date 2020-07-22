伍佰今年出道30周年，「今夜伍佰」live house系列演出也來到第九彈，伍佰雖貴為天王但從未忘記自己的起點、來自live house生猛的搖滾氣息，距離2017年的上一場live house演出已有3年，他宣告重啟「今夜伍佰」系列演出，將於7月28日開始在iNDIEVOX售票，同時全力配合防疫，觀眾要戴著口罩一起搖滾。

伍佰今年礙於疫情影響，包括台灣、大陸、星馬及澳門的近20場大型演唱會全部延期至明年，因此正好重拾初心，在此時舉行小型的「今夜伍佰」演出，有鑒於全球疫情仍持續延燒，今年僅啟動北、中、南3場演出，包括8/28（五）在台北Legacy、8/30（日）在台中Legacy、9/5（六）在高雄Live Warehouse，雖然門票尚未開賣，消息一出歌迷立刻「敲碗」加場、擔心買不到票，三場演出預計於7月28日（二）中午在iNDIEVOX售票網站開賣。伍佰呼籲歌迷們參加演出之餘，仍需全力配合台灣防疫相關規定，「1200人的場地，無法保持社交距離，戴口罩聽演唱會，還是可以大合唱啦！」各演出場地也會實施實名制以及量額溫、消毒等等措施，確保觀眾的安全。

伍佰透露，小型演出和觀眾更貼近、可以盡興地呈現自己的音樂以及伍佰&China Blue樂團的默契，觀眾也更能近距離感受現場的震撼和感動，因此團員們都非常珍惜每一場live house的演出。「今夜伍佰」系列演出見證了台灣的live house場景演變，從1992年開始，伍佰&China Blue每周都在傳奇live house「息壤」演出，當時的老闆創作了一幅伍佰的畫像，演出時就會把畫像放在門口，也就是「今夜伍佰」；2009年台北Legacy開幕，邀請伍佰&China Blue演出，當時他再度採用了「今夜伍佰」為名，有別於大型主題式演唱會，一次次的演出都是回到自己的音樂原點。

環球唱片即將於「今夜伍佰9」演出首場8/28當天，發行2018年《透南風》演唱會影音全紀錄，包括2CD+2DVD、以及2CD+藍光碟兩種版本，並加贈「濃烈情感故事書」，其中有總導演伍佰的專訪，記錄他從籌備到演出的完整想法。《透南風》從曲目、演出到舞台設計都是台灣限定，完整收錄30首曲目，在「今夜伍佰9」三場演出現場購買《透南風》演唱會影音全紀錄，也將贈送專屬海報。

伍佰透露，雖然大型演唱會受限於疫情而延期，但工作仍然馬不停蹄，4月開始接下不少廣告代言和線上直播演出，平常喜愛攝影的伍佰才為7/17出刊的線上時尚雜誌ABOOK擔任攝影師，拍攝封面人物張震，另外，也將於11月出版個人第5本攝影書《伍佰•滑雪場》；他表示，平時每天出門都會帶著底片相機，只要看到有興趣的畫面，就會立刻捕捉下來。每年都會出國滑雪2至3次的他，這次從數萬張照片中精選集結十二年來拍攝的「滑雪場」主題，從人物到冰雪風景的變化，讓讀者透過他的鏡頭，欣賞變化萬千的海外絕美雪景。今年聖誕節更將發行收錄包括1992年首張專輯《愛上別人是快樂的事》在內的10+1張專輯黑膠典藏套裝組，為出道30週年做最好的紀念。

伍佰即將舉行「今夜伍佰」巡迴演唱會。環球音樂提供

伍佰即將舉行「今夜伍佰」巡迴演唱會。環球音樂提供

伍佰即將舉行「今夜伍佰」巡迴演唱會。環球音樂提供

(中時 )