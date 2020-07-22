印度安德拉省(Andhra Pradesh)的婦女聯盟主席喬妮．庫馬里（Joni kumari）在記者會上淚訴自己遭到所屬政黨成員欺騙，但卻因為疫情無法與政黨領導人碰面反饋問題，說完之後便拿出毒藥服下，緊急送醫後目前狀況算穩定。

根據《印度亞洲國際新聞社》報導，喬妮隸屬於印度安德拉省地區性政黨YSR，喬妮在記者會上表示，她被YSR黨團成員欺騙，但因為印度新冠肺炎疫情嚴重，所以無法與黨派領導人碰面。而在她與YSR的高層人士碰面後，他們也沒有針對喬妮所提出的問題做出回應。喬妮在記者會上表示「我把他們當家人，卻遭到他們欺騙，而且沒有人要幫我討公道，我準備要自殺」，說完之後就在眾目睽睽之下，服下事先藏好的毒藥。

在喬妮服下毒藥後，警方隨即將她送往維傑亞瓦達政府綜合醫院，在那接受基本治療後，又轉送到貢土爾政府綜合醫院進行治療，印度警方表示，喬妮目前狀況尚算穩定，沒有生命危險。單因喬妮企圖自殺，警方將會以印度刑法309條對她提出訴訟。

印度刑法第309條規定，企圖自殺者最高會被處以1年監禁，雖然2014年印度國會打算修正這條法律，但時至目前為止似乎尚未廢除。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)