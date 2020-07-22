美國芝加哥格雷舍姆（Gresham）21日晚間，一處殯儀館外發生大規模槍擊，許多剛參加完葬禮的民眾皆遭到掃射，造成至少14人受傷，另有多人仍在和死神拔河。

根據《CBS Chicago》報導，當時一群參加完葬禮的民眾正要離去時，突然一輛黑色轎車駛近，接著車上的槍手便朝著人群開始掃射，許多人反應不及中彈倒地。有目擊者驚恐表示，「地上堆積了許多的屍體，這就像是一場戰爭一樣。」

芝加哥警察局第一副局長埃里克卡特（EricCarter）表示，「有14名傷者分別被送往5家醫院急救，目前情況不明。」此外，這次槍奇事故的傷者皆為成年人，沒有孩童。警方也在現場找到至少找到60個彈殼。

當地警方表示，由於參加葬禮的民眾才剛離開殯儀館就遭槍殺，顯示出這極有可能是一場預謀性犯案，而槍擊案的詳細情形及兇嫌犯案動機，相關單位仍在進行調查中。

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(中時新聞網)