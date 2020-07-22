全球人壽希望廣場新建工程22日舉行上梁典禮，將興建為台北市資訊園區三期，朝向「連結在地、連結國際、連結未來」的目標發展。全球人壽董事長彭騰德表示，全球人壽將會以「與環境共存」之管理理念為發展基礎，以台灣為立足點，放眼亞洲，以至全世界，為在地發展、驅動城市成長的目標，共同貢獻心力，並期待本案落成之後，能扮演著承先啟後的角色，作為新世代產業的契機，透過「科技發展」與「城市、在地產業」的連結性，朝向「連結在地、連結國際、連結未來」的目標進行發展。

此外，全球人壽近年資產規模迅速成長，為業務發展需要，日前標得台北市國泰營區70年地上權案，未來將規劃為A＋級企業總部大樓，全球人壽將會延續希望廣場的理念，持續發展智慧建築。

全球人壽希望廣場新建工程案原址為八德路希望廣場農民市集，面積約2059.24坪，全球人壽於2016年間標得，地上權設定年期為70年。大樓建成後，期望能匯聚人流，成為文化與資訊商圈的核心，並以科技為發展主軸，希望能引進金融科技、人工智慧等數位產業，打造為地標建築，引領台灣產業發展。

該典禮22日在台北市副市長彭振聲、彭騰德、全球人壽總經理馬君碩、潤泰集團總裁尹衍樑等人出席見證。

(旺報 )