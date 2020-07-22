「錢要花掉！」話音剛落，一轉頭卻四下無人。陳為民上節目分享他在北宜高速公路開車時，因為笑話逗樂「旁人」，收到一堆打賞「錢」，不能用還被祂們提醒要記得拿去燒，讓他十分無語。經廟裡師父開示化解後，當晚竟還夢見眾「人」圍繞擁簇，簡直把他嚇壞。

陳為民在《來自星星的事》分享道，當時他接到一場競選主持，活動結束接近傍晚順路載一名有陰陽眼的女藝人。兩人從北宜啟程，跟平時不同，女藝人一路上沒說什麼話，陳為民怕無聊就開話題逗得女藝人和同車的助理哈哈大笑。怪事發生在路邊小解後，車子疑似被人推過，如廁後留下的痕跡還換了位置，女藝人也只凝重說「快走」，3人便速速離去。

返家前，他順路去洗車怕「不乾淨」，洗車場老闆清洗完後好奇問：「為民哥你去哪啊？車窗一堆手印不說，車裡還一堆冥紙」。老闆說完更拿出一疊搜出厚厚的冥紙，讓陳為民心生狐疑心想，沒道理從車窗飄進卻沒發現啊？回家後，更不時聽見和夢見，耳邊還傳來「錢要花掉」的聲音，他無奈只好去廟裡求助。

他生動分享那天一見到師父，師父便說：「錢要花掉」，讓他心中一震，急忙懇求師父解惑。師父告訴他，可能是那天他在高速公路上開車講笑話時，收穫一票「粉絲」，那些都是打賞金，祂們只是好心提醒並無惡意。他事後將焚燒冥紙化解後，竟還夢見被眾鬼擁簇，稱讚他「好棒」；還被庹宗康虧「你有沒有考慮在北宜辦簽唱會？」讓陳為民十分無語。

(中時新聞網)