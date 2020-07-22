知名測速服務SpeedTest公佈了2020年6月份全球行動網路速度與固網網速排名，台灣雖然沒有位列前三，但是整體而言成績還是相當亮眼，領先全球平均水準不少！

SpeedTest公布2020年6月全球網路速度報告。（摘自SpeedTest官網，黃慧雯製圖）

SpeedTest公布2020年6月全球網路速度報告，此為台灣的詳細結果。（摘自SpeedTest官網）

根據SpeedTest公布的全球2020年6月行動網速排名，全球平均行動網路下載速度為34.67Mbps、平均上傳網速為11.01Mbps，延遲40ms。排行榜中，南韓（South Korea）、 阿聯酋(United Arab Emirates)以及中國大陸（China）分別以110.10 Mbps、107.53 Mbps、103.67 Mbps的行動網路平均下載速度，搶下前三位。

以國家別來看，搶下2020年6月SpeedTest平均行動下載速度的三國，排名位置對比前一份報告都沒有改變。而台灣則是在行動網路速度排行中位列第27位，比之前上升三個位置；行動網路平均的下載速度來到40.37 Mbps、平均上傳網速為14.04Mbps，延遲28ms。

而從固網寬頻的角度來看，全球平均固網下載速度為78.26 Mbps、平均上傳網速為42.06 Mbps，延遲23ms。以國家、地區別來看，則是新加坡（Singapore）、香港（Hong Kong）、泰國（Thailand）分別以208.16 Mbps、192.09 Mbps、171.36 Mbps的行動網路平均下載速度，奪下前三名席次。這三者的排名同樣對比前一份報告也沒有改變。

對比平均行動網速排在全球第27位，在寬頻固網的速度上，台灣的表現更好，名列第20位。寬頻固網的平均的下載速度來到122.59 Mbps、平均上傳網速為105.66 Mbps，延遲10ms，排名位置對比先前也沒有改變。

同一份報告中，在平均行動網路速度排名中，新加坡排在第14位、美國（United States）排在34位、日本排在第50位，台灣的表現領先美國與日本不少；寬頻固網網速排行中，南韓排在第7位、美國排在第14位、中國大陸排在第17位、日本排在34位。

(科技)