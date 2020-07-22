國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁爆出論文抄襲風波，新北市長侯友宜22日受訪時指出，參選人很多的事情一定會被檢驗，過程中參選人一定要清楚告訴民眾來龍去脈，是就事論事，也不會影響他對候選人的支持，該怎麼做就怎麼做。

(中時 )