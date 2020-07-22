台灣新冠肺炎疫情控制得宜，造紙業上半年營運未受太大影響，並對下半年展望審慎樂觀，看好狀況可望逐步好轉。永豐餘（1907）15日除息0.7元後穩步向上，今（22）日開高後上漲3.24％至14.35元，歷時6天完成填息，終場小漲0.72％、收在14元。

永豐餘投控6月自結合併營收55.1億元，月減0.67％、年減13.02％，為近4月低點。第二季合併營收173.45億元，季增7.12％、年減8.51％，自近11季低檔回升，仍創同期第3高。上半年合併營收335.37億元，年減7.67％，亦創同期第3高。

展望下半年營運，永豐餘投控董事長何奕達先前維持審慎樂觀看待，指出第三季是最具挑戰的一季，認為若第三季撐過，在報復性需求顯現下，第四季旺季自然會非常強健，仍續觀察整體經濟及疫情發展狀況。

何奕達17日出席紙箱戰紀活動時表示，台灣造紙業的產品結構以工紙為主，由於台灣疫情控制不錯，經濟活動並未停止，且民生用品、防疫物資運送仍須用到紙箱，工紙需求有撐，使上半年造紙業受影響相對較小，只要疫情未再惡化，對下半年狀況樂觀中待審慎看待。

(時報資訊)