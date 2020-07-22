台中客家故事館透過動畫、光雕、擴增實境等科技，展示客家文化。（王文吉攝）

東勢公學校宿舍修復後成立台中客家故事館，內部當時的建築樣貌，古色古香。（王文吉攝）

東勢公學校宿舍有3棟4戶，第一棟規畫為校史館及退休教師聯誼區，中間棟為台中客家故事館，另一棟是文化創意館。（王文吉攝）

台中客家故事館透過動畫、光雕、擴增實境等科技，展示客家文化。（王文吉攝）

台中客家故事館復刻客家人廚房。（王文吉攝）

「東勢公學校宿舍」建於日據時期，修復完成後，成立台中客家故事館。（王文吉攝）

建於日據時期的歷史建築「東勢公學校宿舍」去年修復完成，台中市客委會爭取中央補助，斥資800萬元成立台中客家故事館，22日舉行揭牌典禮。館內透過動畫、光雕、擴增實境等科技，展示客家族群源流、將軍工匠、朴仔籬社、巧聖先師廟等，發揚客家文化底蘊。

台中市副市長陳子敬在客委會主委江俊龍、法制局長李善植、地稅局長沈政安陪同下，出席台中客家故事館揭牌典禮。行政院客委會副主委范佐銘、市議員冉齡軒、東勢區長翁培真、石岡區長劉素幸均到場共襄盛舉。

陳子敬表示，台中山城是全市最多客家人的聚落，也是客家大埔語系人口最多的地方。「東勢公學校宿舍」整修後，成立台中客家故事館，以數位科技述說先民開墾歷程故事，讓年輕一代有更深一層認識，將客家文化發揚光大，同時發展地方觀光。

江俊龍說明，台中客家故事館以「客家天地人傳說故事」為展示主軸，納入將軍工匠(首)、朴仔籬社、東勢巧聖仙師廟及台中客家族群源流等。感謝中央客委會補助，帶動東勢山城景觀與人文向前邁進，邀請全國遊客來到台中，體驗山城客家文化之美。

客委會指出，東勢公學校宿舍去年12月修復完成，為配合整體使用考量，市府向行政院客委會爭取補助改善內部設施，成立「台中客家故事館」，由中央補助624萬元，市府自籌經費176萬元，總經費800萬元，今年4月完工，作為大埔客語教學與發揚的傳承基地。

(中時 )