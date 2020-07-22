為全面擴大搶攻振興三倍券商機，六福旅遊集團旗下六福萬怡酒店決定增加館內餐廳接待客人的餐期全力衝刺業績，自即日起至9月底止，「粵亮」廣式料理餐廳推出周六日限定廣式下午茶，擇3道人氣港點只要460元，最低達72折，大廳酒吧將營業時間提早至10點，推出美味早午餐340元起。

根據經濟部統計，目前全台已有一半的人數預購振興三倍券，並依照預購的情況來看，紙本券已突破1,000萬人，共超過300億元，為搶攻這波振興券商機，六福旅遊集團旗下的台北六福萬怡酒店不只是推出「放大你的振興券！」活動，針對紙本推出優惠，凡持紙本振興三倍券任一面額，搭配結帳消費滿3,000元，立即送3,000元的餐飲抵用券。

「粵亮」廣式料理為南港人氣粵菜餐廳，每逢周末總是一桌難求，即日起至9月30日間推出的限定周六日的廣式下午茶，主廚集結30道人氣料理，包含19道正宗港點、4道老饕必點廣式燒臘、7道主廚推薦港點，每道價格區間為120元~480元，還有超優惠的老饕必點組合餐，六 福萬怡酒店表示，消費者可搭配使用振興券及餐飲抵用券，享受美食省更大。

粵亮廣式料理則是針對用餐人潮最多的周六日，限期加開廣式下午茶餐期，精選饕客必點的美味外，也設計多款全新創意手工港點，推出共30道人氣料理，其中，包含先前造成話題的偽裝港點「楊枝奶露凍」、「蓮蓉人蔘酥」外，再推外酥鹹香滋味「農耕茄子魚香餃」、外型討喜風味獨特「蜜薯水梨餃」，組成視覺系港點隊，將再創另一波拍照打卡風潮。如果是精打細算的民眾，絕對要選擇老饕必點組合餐，分別於人氣必點、招牌港點、經典點心區中，各選出1道港點，總共3道美味港點只要460元，熟客最愛的「鳳尾蝦燒賣皇」、「招牌雪山桂花包」、「百花刺參餃」、「黃金流沙包」等通通都點得到。

(工商 )