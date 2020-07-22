五股「一哥」周佑承運球突破莒光的防線。（全國少年籃球發展協會提供）

108學年度第4屆全國國小籃球聯賽男生組八強賽，「新北內戰」高潮迭起，冠軍熱門之一的五股遭到莒光強硬抵抗，經兩度延長五股國小在第二度延長開局連開莒光後門，6比0攻勢擺脫糾纏，最終49比45小贏，戲劇般晉級4強，菜鳥女教練、前國泰女籃三分射手陳采宣（陳采炘），跟著隊員們一起接受了心情七上八下的硬仗。

陳采宣才26歲，手中擁有國中JHBL、高中HBL、大專UBA 、女子超籃WSBL冠軍戒，與當年麻吉隊友林育庭是現今女籃僅存的兩位「大滿貫」冠軍成員，但她長年為傷所困，一年多前選擇提前高掛球鞋，繞了一圈、換個名字，本季前接下五股國小男籃兵符，教練處女秀是上月全國少籃305公分籃高組，收下一座亞軍，打響個人執教生涯第一砲。

時隔一個月，陳采宣率五股挑戰EBL，最大對手除了南港國小之外，另添多支上月未打305籃高組的強敵，加上32強決賽採單淘汰，稍有閃失就提前打包，21日八強賽，五股多數時間領先，卻一再被莒光逼到牆角，最終雖有驚無險，低空飛進4強，但這才是她帶兵第二項大賽，不僅首嘗延長賽，且一來就是2OT，比完後腦細胞死一堆。

EBL比賽規定和其他學生聯賽不同，每位球員最多只能打兩節，一節6分鐘，延長賽一次3分鐘，因此這場五股、莒光二度延長，等於多打了一節比賽。

(中時 )