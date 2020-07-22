立法院今天表決通過護照與華航正名公決案，總統府發言人丁允恭回應表示，總統府尊重也樂見立法院的相關決議。在立法院通過相關決議後，相信行政部門會提出妥適的措施。

他說，這項議題的核心在於加強台灣的國際辨識性，特別在防疫期間，讓台灣人民有強烈的感受。在立法院通過相關決議後，相信行政部門會提出妥適的措施，讓我們的國人和航機等到海外時有更強的辨識性，以維護國家尊嚴，同時更保障國民的便利與安全。

(中時 )