華航與護照正名 府：尊重也樂見立法院相關決議 14:222020/07/22 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自丁允恭臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院今天表決通過護照與華航正名公決案，總統府發言人丁允恭回應表示，總統府尊重也樂見立法院的相關決議。在立法院通過相關決議後，相信行政部門會提出妥適的措施。 他說，這項議題的核心在於加強台灣的國際辨識性，特別在防疫期間，讓台灣人民有強烈的感受。在立法院通過相關決議後，相信行政部門會提出妥適的措施，讓我們的國人和航機等到海外時有更強的辨識性，以維護國家尊嚴，同時更保障國民的便利與安全。 (中時 ) #立法院 #決議 #通過 #台灣 #立法院通過 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁論文遭爆96％照抄！中山大學再度回應了 - 政治 李眉蓁碩論被吳佩蓉指控抄襲 彭文正笑一整集：那壺不開提那壺 - 政治 吳益政透露 李四川在高雄鋪路曾說：廠商價錢都... - 政治 哈佛學霸變女戰神！陳玉珍裝備爆紅 國民黨要義賣 - 政治 論文遭爆抄襲？李眉蓁：終於知道韓市長的心情… - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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