國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁遭爆論文抄襲123頁，李稍早在國民黨高雄黨部作出回應，並希望回歸正面選戰。對此，名嘴李正皓提及2013年8月，楊念祖上任國防部長後被爆文章涉抄襲、剽竊，隨即宣布辭去國防部長一職一事，直言這是當年國民黨對自己陣營政治人物的道德要求，今天的國民黨呢？有沒有任何一個國民黨的人，有道德勇氣站出來跟李眉蓁講她做錯了？他感嘆表示，當年的是非如今安在？

針對論文抄襲一事，李眉蓁今回應表示，這次事件讓她飛速成長，她是依照中山大學正常程序畢業，也尊重學校的審查機制，她希望這場選戰回歸正軌，也會正面迎戰。她也表示，終於知道前高雄市長韓國瑜當時的心情。

李正皓則在臉書發文指出，2013年8月1日，楊念祖上任國防部長；2013年8月6日下午四點，國防部發言人羅紹和接獲通知，某大學教書的學者檢舉一篇楊念祖署名的文章涉嫌抄襲、剽竊，晚間楊念祖臨時召開記者會，宣布辭去國防部長一職，從8月1日上任至今僅當了6天的部長。「這是當年國民黨對自己陣營政治人物的道德要求，請問今天的國民黨呢？江啟臣有道德勇氣要求李眉蓁退選嗎？」

李提及，他從2012年正式入黨，2019年被退黨，過程中雖然感覺到國民黨的老化、國民黨的不接地氣，但是當時的國民黨至少有道德底線、是非觀念。當年的是非如今安在？「有沒有任何一個國民黨的人有道德勇氣站出來跟李眉蓁講妳做錯了，請認錯、退選，扛起妳應該扛的政治責任？」

(中時新聞網)