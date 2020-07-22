台灣各地正熱鬧上演「報復性旅遊」的場景，東北角風管處則配合慶祝登島觀光20周年積極搶客，推出姓名中帶有「龜」字的民眾，將可在8月1日免費登上龜山島活動，並在今（22）日邀請資深藝人蔡閨（本名蔡蠵龜）以及已經81歲的頭城鎮民吳龜雄等4人，一同分享「名中帶龜」的趣事，同時廣邀更多姓名中有「龜」字的民眾，能一同參與這場有趣並別具意義的登島活動。

東北角風管處長陳美秀表示，龜山島在1977年之後，因軍事需求而沒有平民百姓定居，但之後隨著政策改變，擁有豐富生態資源的龜山島轉為觀光性質，並在2000年8月1日正式開放觀光，每年約可吸引12萬人次登島，相關的賞鯨豚活動也是全台最熱門，觀光產值可達到2.5億元，並帶動東北角海岸沿線的觀光產業。

藝人蔡閨笑說，一般人對於「龜」這個字似乎都會感到有趣，但因為受到一些負面形容詞影響，鮮少會以龜字來取名，但她自己並不會這麼想，當年父親幫自己取名「蔡蠵龜」，是希望能像烏龜一樣長壽，而母親是日本人，對日本人而言，「龜」字其實很美，但因為「蠵龜」兩個字對小朋友來說太難寫，加上被同學嘲笑，這才改為讀音一樣的「閨」字，保留著父母對自己的祝福之意。

頭城鎮民吳龜雄則說，自己原本的名字是「吳祈興」，但在日據時代報戶口時被日本人寫成了「吳龜雄」就一直沿用至今，在印象中，早年住在龜山島的人名字都會用上「龜」字，但如今龜山島人名字中帶有龜字的只剩下自己，感到特別珍貴。

今天相聚的「龜友」除了蔡閨、吳龜雄，另有祖籍福建永定鄉，現住在板橋的江阿龜、以及在台日人龜田俊和，東北角風管處表示，另外還有一位同樣是來自日本新瀉、目前定居在板橋的龜貝康明，雖然今天沒有參加聚會，但口頭表示有意願參加8月1日的登島活動，因此當天至少會有「五龜友」同登龜山島。

(中時 )