天上人間酒店自疫情冠門至今未開業，業界傳舞廳、酒店小姐四散難找回。（程炳璋攝）

新冠肺炎疫情打亂八大娛樂業市場，台南市各家舞廳、酒店5月16日率先全台陸續開放，1個多月來卻因找不回坐檯小姐，加上最近槍擊事件頻傳影響，警方夜夜臨檢八大行業，生意普普，中西區一家老牌酒店申請停業至今，未再復業。

台南市因新冠肺炎疫情，全市登記在案的舞廳、酒店業者4月9日皆勒令關門，失業的坐檯小姐們流竄到KTV與小吃部，當起傳播妹，業者等到5月16日才陸續准予復業，1個多月的停擺已打亂夜生活市場，有舞廳業者苦於找不回坐檯小姐，生意較以往同期少了3成。

一家大型舞廳業者抱怨，復業至今已2個多月，過去店內坐檯的舞小姐僅回流3分之2，剩下的找不回來，娛樂業不比旅遊業，沒出現明顯「報復性」消費潮，店內小姐一減少，客人跟著少，加上最近台南市因槍擊案換了新警長，警方臨檢頻繁，生意大受影響，僅有往年的7成。

一名酒店小姐經紀人表示，許多小姐在疫情期間轉往小吃部、KTV坐檯賺錢，部分小姐已經習慣，部分小姐則覺得賺的還比較多，不願回去。現在中、小型的小吃部與音樂會館的坐檯小姐很多，反而大型舞廳內的小姐變少。

中西區一家已有24年歷史的老牌酒店自4月疫情停業後，關門至今未營業，業界議論紛紛，傳聞該家業者正申請內部裝修，未來將重新營業。台南市經發局證實業者早在4月時主動申請停業，時間為1年，停業期間可免繳稅金，隨時可申請復業。

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(中時 )