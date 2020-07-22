圖二：TUMI可收納後背包及旅行袋，原價4

200元，振興獨享價3

振興三倍券開跑，各通路為搶商機各自推出許多活動刺激消費，不少代理商也推出品牌特賣會，讓消費者得以優惠價錢購買物超所值的商品。而展露集團每年都會在內湖開倉特賣，其代理品牌Merrell、CAT、ROCKPORT、Clark、Diadora、Fila童鞋等，皆為熱門品牌，本次特賣從7月17至7月26日開始，推出滿千送百活動，滿兩千送兩百、滿三千送三百、與滿四千送五百，現場除了現金與刷卡外也可以使用振興三倍券，消息曝光後便吸引大批人潮，開賣首日賣場便擠得水泄不通。

代理許多國外知名品牌的俊嶽公司，將於7／24 – 29舉辦夏季聯合特賣，品牌包括TUMI、加拿大品牌SOREL、戶外運動品牌Columbia等品牌，眾多商品推出振興三倍券3000元獨享價，深受商務人士喜愛的品牌TUMI，嚴選多款旅行袋、後背包，原價4,200現在只要使用3000元的振興三倍券，且若購買兩件，第二件商品只要500元，就能將他們帶回家。

(中時 )