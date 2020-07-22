台北飛往曼谷航班，日前屢傳有旅客下機「高燒」被泰方扣留採檢，繼本月15日一班載有223位旅客的長榮航空班機有6名泰國人出現高燒症狀、後證實虛驚一場後，昨天在傳一班長榮班機有9人被扣留，對此，疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，經過泰國篩檢後，目前9人都是陰性。

莊人祥表示，這班從台灣出發的長榮BR11班機，抵達泰國曼谷後，共有9位泰國旅客出現症狀，送到醫院檢驗之後，今天早上也透過泰國的IHR窗口得知，這9個人的新冠肺炎檢驗結果都是陰性。

莊人祥補充，針對上次6位泰國人發高燒的事情，當時泰國媒體對外講是發高燒，根據我們拿到的消息，上次的6位泰國人的最高體溫是37.5度，而泰國37.5度以上就是發燒，若有伴隨喉嚨痛、流鼻水也都算，並非通通都是他所說的發高燒。

莊人祥也說，這次出現症狀的9位旅客，好像也只有一、兩個人的體溫是37.6度，其他人都是有感冒的症狀而已。

(中時新聞網)