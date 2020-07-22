台股集中交易市場與櫃買中心，周二雙雙強勢上漲，受惠法人、大股東、主力群與中實戶等市場大戶，逢低撿便宜者，大有人在，且外資加碼半導體、5G等概念股不手軟，使上市櫃單日大漲逾5%的股票，再度破百，波段資金行情淹腳目盛況，仍方興未艾。

上市股票短線強勢登頂者，包括彩晶、恆大、虹光、華城與宏致等21檔，單日漲幅逾5%者，更高達46檔。上櫃股票大紅燈籠高高掛者，包括世界先進、中天、旺玖、立衛與天良等27支，而單日漲幅逾5%者，進一步達63檔股票。

上市櫃短線逆勢大跌者，計鈞泰、亞獅康-KY兩檔高掛跌停板免戰牌；而單日跌幅逾5%，則進一步達9檔。整體而言，在大盤於高檔選股，將重質不重量之下，包括第二季營運表現不佳，淨值持續下修或下半年展望仍相對看淡者，波段走勢或仍需保守看待，迴避可能的風險變數。

成交量方面，上市股票交投前10名，包括彩晶、群創、聯電、金像電、鴻海、友訊、友達、燿華、GIS-KY及中信金。上櫃成交量前10名，包括漢磊、光洋科、晟德、中美晶、精材、力致、日盛金、世界先進、頎邦與熱映。

(工商 )